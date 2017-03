S og V uenige i jordbærsag

- Der er tale om en ganske store reduktion, selv om vi godt kan se, at der er gener ved de mange tunneller. Men på den anden side skal hvervet jo også have mulighed for at virke og dyrke. Det er jo landzone, hvor landmanden må have en klar forventning om at kunne dyrke sine arealer, siger Jesper Koch (S), som ønsker, at sagen skal behandles på næste byrådsmøde.