S frustreret over nej til lokalplan

Odsherred - 14. september 2017 kl. 11:41 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvordan kan man bare sige nej til boliger og nye familier i Odsherred? Det er totalt uforståeligt. Tænk, hvis der i sin tid havde været nogen, der havde sagt nej til Fri og Fro i Egebjerg! Det handler også om bosætning.

Sådan lyder det fra Gitte Hededam (S). Hun er dybt frustreret over, at Venstre, SF og Enhedslisten forleden i miljø- og klimaudvalget afviste en anmodning om at etablere 32 boliger samt et stort fælleshus på en mark ved Søndervangsvej i Rørvig. Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation står bag ønsket.

Marken er ejet af kommunen, og foreningen har fremsat et købstilbud.

Udvalgsformand Morten Egeskov (V) fremhæver, at forslaget afviger væsentligt fra lokalplanen.

- Det er nærmest det stik modsatte. Lokalplanen lægger op til at skabe et landsbypræg med åbne områder. I stedet for grønne områder, vil man ud fra en religiøs overbevisning etablere et voldsomt, kvadratisk byggeri. Det er ikke rimeligt over for naboerne. Foreningen må finde et andet sted, og vi har arealer nok i Odsherred, siger Morten Egeskov.

Kate Nielsen, som med sin ægtefælle bor tæt ved marken, er meget tilfreds med den politiske afgørelse.

- Vi er allermest tilfredse med, at politikerne på denne måde har sendt et signal om, at en lokalplan er til for at blive overholdt, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation.