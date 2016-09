Ruwel-rapport: Afskærm og ryd op

Odsherred Kommune vil have ejer af Ruwelgrunden i Nykøbing, Filip Dyvekær, til at udrydde alle sikkerhedsfarer. I en redegørelse foretaget på baggrund af en besigtigelse i juni peger kommunen på en række forhold, der kan være til fare for både mennesker, miljø og dyr. Blandt andet mener kommunen, at vindues- og døråbninger bør afskærmes og afblændes. Affald i form af glasstumper og metalaffald bør fjernes. Et udendørs åbent bassin med blå-grønlige rester af noget som formodentligt har været brugt til affedtning af metalplader skal analysere og fjernes, mens et vandfyldt bassin bør tømmes og forsegles.

Af sagen, som Nordvestnyt har fået aktindsigt i, fremgår det, at kommunen har undersøgt muligheden for at give ejendommens ejer, Filip Dyvekær, påbud om at rive bygningen ned, men fandt at der ikke var hjemmel til det i byfornyelsesloven. Kommunen ønskede derfor at se om ejendommens faldefærdige tilstand kunne være til fare for andre og eventuelt varsle påbud om udbedringer.