Ruwel bygningen tæt på pæn

Om en måned udløber tidsfristen for det påbud som Odsherred Kommune har udstedt for at få gjort noget ved den ramponerede bygning, men Filip Dyvekær, mener, at han snart har overgået kravene i påbuddet, og at bygningen inden for de næste ti dage vil komme til at fremstå pæn og sandblæst.