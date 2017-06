I denne tid minder rundkørslen mest om en byggeplads, men fra slutningen af juli, vil et kompas i massivt egetræ smykke den runde plads på Adelers Alle. Foto: Helene MacCormac

Rundkørsel udstyres med kompas

Odsherred - 28. juni 2017 kl. 14:38 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikanter på ADelers Alle i Fårevejle har den senere tid nok studset over de byggepladslignende tilstande i rundkørslen mellem Fårevejle Kirkeby og Fårevejle Stationsby. Et kraftig hegn afskærmer det gravearbejde, som i disse dage foregår inde i den 700 kvadratmeter store rundkørsel.

- Vi bygger et kompas i massivt egetræ. Som kan hjælpe folk med at navigere mellem de to Fårevejler og viser, at vi er lidt fanden i voldske herude på Lammefjorden, siger Jens Foglmann. Han er formand for den arbejdsgruppe, som har taget sig af rundkørslens nye udseende.

Rundkørslen har tidligere været udsmykket med Tue Poulsens blå keramiske søjle, som blev ødelagt af stormen Bodil tilbage i 2013. Da de to Fårevejler fik bevilget 500.000 kroner af Odsherred Kommune til byfornyelsesprojekter, besluttede man, at rundkørslen skulle have glæde af en del af de penge.

Arbejdsgruppen består foruden Jens Foglmann af billedkunstneren Poul Erik Nielsen, John Nielsen fra Lammefjorden Spisekammer, Jørgen Nielsen, Ebbe Storm fra Borgerforeningen og Mads Johansen, som er søn af Poul Johansen fra Poul Johansen Maskiner i Fårevejle.

- Det er Mads, som har tegnet kompasset. Vi har jo ikke haft de store penge, at arbejde med. Derfor har det heller ikke været på tale, at vi skulle have en kunstner ind over og lave en skulptur, siger Jens Foglmann.