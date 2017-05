Se billedserie De fire firmaer på og omkring tankstationen på Toldbodvej er garanter for at sommeren er ved at nå Rørvig. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Rørvig er et brand som alle kan lide

Odsherred - 28. maj 2017 kl. 14:53 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En papegøje der hedder Coco, lækre nybetrukne møbler skabt i en tankstations tidligere smørehal, en japaner, der kan få en bedaget Nilfisk støvsuger til at blive en moderne højtaler, lækre spande og smarte klæder og en omgang massage samme sted som en skoldhed kop kaffe kan nydes mens man bestiller en håndsyet kjole eller forkæler kroppen med en giftfri creme, alt sammen med sit helt eget touch af Rørvig.

Tankstationen på Toldbodvej i Rørvig og nabohuset på hjørnet er et synligt tegn på, at Rørvig er ved at komme i sommerhumør. Fire forskellige butikker, Heidi Schnabel, møbelpolstreren i Rørvig, Tomizoika og Ting Plus, drevet af seks forskellige mennesker, en slags kolleger opfatter de sig, og Rørvig er ikke tilfældigt valgt.

Her er huslejerne billigere end i Nykøbing, og til dagbladet Nordvestnyt, giver møbelpolstrer Christine Smith et forsøg på en opskrift på, hvorfor Rørvig er det rigtige sted at drive forretning.

- Rørvig er et brand. Når folk køber noget fra Rørvig, så har de fornemmelsen af, at det er et kvalitetsstempel at det er fra Rørvig. De fleste menensker kan godt lide Rørvig, og mit hjerte brænder så meget for Rørvig, siger hun.