Røffen kan drives langt billigere

Efter flere års overtalelsesforsøg har Rørvig Friskole overtaget fritidstilbuddet Røffen fra den 1.august. En øvelse, som har betydet, at juniorklubben er rykket fra egne til skolens lokaler, og Odsherred Kommue regner med, at øvelsen kan spare dem for næsten 700.000 kroner årligt.

Til dagbladet Nordvestnyt, siger skoleleder Anne Marie Sandager, at hun er forbløffet over, at kommunens drift har været så dyr, og til avisen forklarer hun, at man tidligere blandt andet har haft personale på Røffen to timer før eleverne fik fri.