Helle Justesen er en erfaren skoeleder, og hun har sagt ja til hjælp for at højne fagligheden i Højby. Foto: Johnny Gudmand

Ringe karakterer giver adgang til millioner

Afgangseleverne på Nordskolens afdeling i Højby havde i 2014 så ringe eksamensresultater i dansk og matematik, at skolen nu, som den eneste skole i Odsherred, er berettiget til at få del i regeringesn 500 millioner kroner store skolepulje, der skal hjælpe med at hæve det faglige niveau i den danske folkeskole.

Ifølge nordskolens leder, Helle Justesen, har skolens resultater forbedret sig i løbet af de seneste år, men hun har alliegvel sagt ja til at søge midlerne i skolepuljen, fordi det samtidig udløser rådgivningsbistand fra undervisningsministeriet, og om tre år er der så mulighed for, at skolen kan modtage et muillionbeløb til at forstætte gode indsatser, hvis de kan bevise, at eleverne hæver karaktergennemsnittet i dansk og matematik til mindst 4.