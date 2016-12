Se billedserie Bente Eskesen (tv.) og Susanne Breuning på scenen i en skarp Jakob Fauerby-sketch. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Revy vil have et forfatter-team Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Revy vil have et forfatter-team

Odsherred - 27. december 2016 kl. 18:23 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kendte satiriker og skuespiller Jakob Fauerby skal stå i spidsen for et tekstforfatter-team til Dragsholmrevyen.

Revyens direktør Bente Eskesen plejer at samle revyens tekster som et puslespil, hvor brikkerne leveres af kendte tekstforfattere, af upcomings og af revyens egne spillere, plus indspark, der pludselig kommer dumpende.

Men i 2017 skal tekst-situa­tionen være anderledes. For at få mere ro på leverancerne vil Bente Eskesen nu samle en lille taskforce, et lille, stærkt team af tekstforfattere, anført af drevne Jakob Fauerby, kendt fra den musikalske satiregruppe Platt-Form, der blandt andet står bag »Krisetelefonen for I-Landsproblemer« og »Kirkesangerne«.

Foreløbig er det kun Jakob Fauerby, der er på plads i teamet.

- Det er faktisk lidt svært at samle teamet, fordi de fleste helst vil have så frie hænder, at de kun skal bidrage, hvis de virkelig rammer den rent. Den kunstneriske frihed kan jeg da godt forstå, men på den anden side er jeg nødt til at gøre noget ved den uforudsigelighed, vi har haft - hvor vi risikerer, at skulle ud og lede efter tekster otte dage før premieren, siger Bente Eskesen.

Jakob Fauerby skrev den svidende, satiriske sketch »En ven i nøden« til sommerens Dragsholmrevy - om overklassens brug af flygtningevenner, lækre at vise frem på Facebook og Instagram, brand-ærgerligt for brandingen, når de skal hjemsendes.