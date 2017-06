Revy-direktør - nu som kronhjort

- Der skal være lidt kolonihave-stemning. I år har vi to gennemgående figurer i revyen, der bor i kolonihavehus med skoven i baggrunden. Det er et billede på det skønne Odsherred, griner Bente Eskesen.

Hun tager en maske med gevir-opsats på og forvandler sig til den kronhjort, der mangler for at gøre scenografien til et herligt kitchet sofastykke.

Revyen er i opløbssvinget, med premiere fredag den 30. juni på Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland, og der mangler stadig tekst-finpudsning og sketch-tilretning. Men her kommer den særlige ro ind i billedet - ikke skovens dybe, men roen i Odsherred Teaters prøvesal, hvor revyen spiller for første gang.

- Det er dejligt, at vi har ro og fred til at producere her på teatret. Vi har været her en uge, og det fungerer så godt. Det er også sjovt, at vi skal til Strandlyst ved Vig og Rørvig Centret senere. Men det giver noget særligt at kunne gøre revyen klar til premiere i de rolige omgivelser på teatret, siger Bente Eskesen.