Rester af spisebord efterladt på vej

En tyv, der i løbet af de sidste to uger brød ind i et sommerhus på Enggårdsvej i Nakke, stjal næsten alt møblement. Sommerhuset blev gennemrodet og skabe og skuffer efterladt åbne. Tyven tog lamper, spisebordsstole, sofastole, en fladskærm, en Playstation, et spisebord og et sofabord. De to borde overlevede dog ikke helt tyveriet, da der ude på vejen blev fundet dele af begge ting. Derudover stjal tyven en havetraktor og nøglen til den, som lå inde i sommerhuset. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.