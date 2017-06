Ole Lind markerer sin 60-års fødselsdag på Restaurant Strandlyst mandag den 26. juni . Foto: Preben Moth

Restauratør fylder rundt

Odsherred - 19. juni 2017 kl. 19:38 Af Preben Moth

Ole Lind og hans daværende kone Lone Saust overtog i 1999 Diskotek Strandlyst og drev det videre som sådan i et par år efter en omfattende renovering,

Efter et par år valgte de at lukke diskoteket, da der kom færre og færre unge, men flere der kom for at spise og sadlede om til at drive restaurant og café.

Det er blevet til mange timers arbejde hver dag i sæsonen, for Ole Lind tog hele tiden nye initiativer med ombygninger, minigolfbane, grillbussen, rygekabine, nye toiletter, taxakørsel i limousiner, bilsalg med mere.

- Jeg tror ikke, at jeg vil tage så mange initiativer fremover, men må konstatere at det er sværere at drosle ned end at gå fremad hele tiden.

Der skal findes godt personale hvert forår, og det er blevet en stadig og voksende udfordring.

I den sparsomme fritid har han alle årene arbejdet med amerikanerbiler, en interesse han har helt fra sin pure ungdom.

Han købte sin første amerikanerbil i 1976, en Ford Thunderbird 1961, da han var i lære som autoelektriker.

- Min mester kørte Opel Kadett og jeg min Thunderbird, det var helt sjovt.

Det var også dengang han i nogle år havde tre jobs: i lære, tjener og opvasker, en energi han ikke helt kan mønstre i dag.

Ole Lind har aldrig arbejdet som autoelektriker, men startede eget autoværksted op et par år efter at være udlært. Han blev i den branche indtil han overtog Diskotek Strandlyst.

- Jeg håber at få mere tid til at arbejde med de gamle amerikanerbiler, for jeg synes stadig, at det er sjovt. Men det er også nemmere lige at købe en interessant bil end at få den solgt igen.

Ole Lind vil gerne drosle ned for sine aktiviteter med Strandlyst og håber at finde en, der kan overtage forretningen og drive den videre.

Der er reception på Restaurant Strandlyst mandag den 26. juni klokken 14-17.