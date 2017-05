Rektor på Odsherreds Gymnasium Marianne Munch Svendsen stopper Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Rektor forlader Odsherreds Gymnasium Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rektor forlader Odsherreds Gymnasium

Odsherred - 18. maj 2017 kl. 14:47 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rektor på Odsherreds Gymnasium Marianne Munch Svendsen stopper fra den 1. august, skriver gymnasiet i pressemeddelse.

Marianne Munch Svendsen har valgt at flytte til Bornholm, hvor hun har accepteret en stilling i Rønne. Marianne Munch Svendsen begyndte på Odsherreds Gymnasium i 2012, og har således haft, hvad hun selv betegner som »fem gode år på skolen«. Gymnasiet fremhæver blandt andet den afgående rektors arbejde for, at skolen fortsat kan tilbyde 10. klasse, at have styrket gymnasiedelen og efter al sandsynlighed vil kunne åbne for HF på skolen i 2018, som noget ganske særligt.

Marianne Munch Svendsen fortæller til Nordvestnyt, at det er en drøm, om at flytte til Bornholm, som har ligget og luret igennem et stykke tid, og som nu bliver realiseret.

- Jeg skal være vicedirektør for Campus Bornholm, som er alle øens ungdomsunddannelser samlet på et sted. Jeg er ked af, at skulle forlade OG, som jeg har været glad for, men ser også frem til de nye udfordringer på Bornholm, siger Marianne Munch Svendsen.