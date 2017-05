Se billedserie Sebastian Selle, Sisse Rej og Malene Fryd fra 2. b får sig en snak med rektor.

Rektor flytter til Bornholm

Odsherred - 20. maj 2017 kl. 11:40 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er verdens fedeste job, at være rektor, og Odsherreds Gymnasium er en fantastisk skole, fortæller Marianne Munch Svendsen.

Trods begejstringen for sit gymnasium, har hun alligevel valgt at finde nye græsgange på Bornholm, og sige farvel til jobbet.

Marianne Munch Svendsen fortæller, at noget af det, hun har sat størst pris på ved Odsherreds Gymnasium, har været elevernes væremåde.

- De er meget søde og høflige. Næsten som en tidslomme. For hvis du bevæger dig tættere mod København, vil du opdage en lidt anderledes storbymentalitet blandt de unge. Her passer de unge godt på hinanden, siger Marianne Munch Svendsen.

Da hun overtog stillingen efter Axel Groth i 2012, var det et gymnasium med økonomisk underskud og faldende elevtal.

- Vi havde under 400 års-elever, så første store opgave var at få trukket flere elever til vores gymnasium, og få flere af dem til at gennemføre uddannelsen, husker Marianne Munch Svendsen.

Der blev drejet på alle knapper for at få skolens omdømme rettet op.

- Jeg synes selv, det lykkedes. I dag har vi en rigtig god økonomi og langt over 400 elever.

På Bornholm skal Marianne Munch Svendsen være vicedirektør for Campus Bornholm, som er alle ungdomsuddannelser samlet i et hus. Hun har længe været på udkig efter stillingen, men synes samtidig også, at den godt kunne have ventet et par år mere.

- Jeg føler ikke, jeg er helt færdig her i Asnæs. Vi har for eksempel søgt ministeriet om at få en HF-uddannelse. Den ville jeg meget gerne have været med til at sætte i gang. Men nu havde de brug for mig på Bornholm. HF-uddannelsen bliver så min afskedsgave til OG, siger Marianne Munch Svendsen.