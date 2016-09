Sommerland Sjælland har solgt 17.581 sæsonkort i 2016. Arkivfoto: Niels Sørensen Foto: Foto: Niels Sørensen

Rekordernes sæson i Sommerland Sjælland

Odsherred - 12. september 2016 kl. 10:40 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan ikke siges på ret mange andre måder - det har været en forrygende sæson 2016 i Sommerland Sjælland, hvor et væld af gæster har besøgt parken siden åbning lørdag den 14. maj.

- Det er efterhånden flere uger siden, vi kunne glæde os over, at vi var sikre på, vi ville slå vores hidtidige besøgsrekord. Nu er tallene næsten endelig opgjort, vi har haft over 180.000 gæster i løbet af sæsonen, hvilket er det højeste nogensinde, jubler Kåre Dyvekær, direktør i Sommerland Sjælland i Nr. Asmindrup.

Det er dog ikke kun besøgstallet, der har sat rekord. Og så antallet af solgte sæsonkort til Sommerland Sjælland er rekordhøjt.

- Vi har solgt 17.581 sæsonkort i 2016. Det er vi vildt stolte af, fordi det er jo her, vi kan se, at gæsterne er glade for parken og vores produkt, når de har lyst til at komme igen flere gange, forklarer direktøren og uddyber:

- Det er virkelig et skulderklap, som viser, at vi er på rette vej, når vi har satset på at være en kvalitetsattraktion for familier med mindre børn. Vores strategi og målsætning om at forfine produktet bærer i den grad frugt.

Allerede i midten af juli fik Sommerland Sjælland det første tegn på, at en speciel sæson var under opsejling.

- Onsdag den 20. juli vil formentlig i mange år fremover stå som noget helt specielt, fortæller Kåre Dyvekær og fortsætter:

- Gæsterne væltede ind, og vi slog vores rekord for flest besøgende i parken på samme dag med godt 7.000 gæster. Det betød, at stort set alle salgssteder i parken satte omsætningsrekord til stor glæde for vores hårdtarbejdende sommerværter, som virkelig kom under pres, men stod distancen rigtig flot.

- Stemningen efter lukketid var nærmest euforisk blandt sommerværterne. Det var en helt unik oplevelse at være en del af, fastslår direktøren.