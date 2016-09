Hurtigfærgerne katexpres er kvikke, og i mange tilfælde blev de sejlet alt for hurtigt i 2014. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Rederi lægger sig fladt ned og betaler bøde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rederi lægger sig fladt ned og betaler bøde

Odsherred - 16. september 2016 kl. 12:30 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mols-Linien erkender, at de i 2014 i mindst 16 tilfælde sejlede for hurtigt, da de anløb havnen i Århus, og derfor har de indgået et forlig med Søfartsstyrelsen og anklagemyndigheden for at undgå at skulle i retten igen.

Trods to års politiefterforskning og en tabt retssag om en lignende overtrædelse af hastighedsbestemmelserne ved Retten i Holbæk i maj måned, er det først efter at Retten i Århus har berammet tre retsdage, at rederiet erkender, at de sejlede for hurtigt.

Ifølge Østjyllands Politi er forudsætningen for forliget, at rederiet betaler en bøde, der i løbet af den næste uge bliver sendt fra anklagemyndigheden.

I en pressemeddelelse udtaler rederiets direktør, Carsten Jensen, at rederiet efter overtrædelserne har ændret deres procedurer, og at de beklager, at de har overtrådt loven ved at sejle for hurtigt.

Rederiets repræsentanter bedyrede ellers i maj i Retten i Holbæk, at de dengang ikke mente, at de havde sejler for hurtigt. Siden har rederiets chefkaptajn fået en anden stilling, og holdningen hos rederiets ledelse ændret.