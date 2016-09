Reception på Dannebrog - se gæstelisten her

Det var et tætpakket program, der ventede dronning Margrethe, da hun mandag gik i land fra kongeskibet Dannebrog ved Kongsøre Flådestation. Hele otte programpunkter bød dagen på fra ankomsten klokken 10 til afslutningen med reception på Dannebrog klokken 19.30-20.

Herunder ses gæstelisten:

Regionsrådsmedlem Carsten Adelskov

Fr. Gitte Adelskov

Borgmester Thomas Adelskov

Fr. Jane Adelskov

Byrådsmedlem Allan Andersen

Fr. Karina Vincentz

Adm. direktør for Poul Johansen Maskiner A/S Henrik Steen Andersen

Fr. Jonna Andersen

Kongsøre Flådestation, kommandørkaptajn Stefan N. Andersen

Fr. Anette Langvad

​​​​​​​Byrådsmedlem Anna-Louise Attermann

​​​​​​​Byrådsmedlem Birthe Balle

Adm. direktør for Dragsholm Slot Mads Hylleholt Bøttger

Fr. Gitte Hylleholt Bøttger

​​​​​​​Retspræsident Anette Rahr Codam

Hr. Kenneth Bo Codam

​​​​​​​Byrådsmedlem Morten Egeskov

Fr. Jannie Bratfeldt

​​​​​​​Biskop Peter Fischer-Møller

Fr. Bente Munk

Fhv. Chauffør Hans Frederiksen

Fr. Erika Frederiksen

​​​​​​​Byrådsmedlem Helge Fredslund

Fr. Bodil Vinther Fredslund

​​​​​​​Byrådsmedlem Steen Friis

Fr. Susie Friis

​​​​​​​Direktør Torben Greve

Fr. Majbritt Greve

​​​​​​​Byrådsmedlem Finn Hallberg

Fr. Mie Krogh

​​​​​​​Byrådsmedlem Jørgen Revsbech Hansen

​​​​​​​Statsforvaltningsdirektør, stiftamtmand Helle Haxgart

​​​​​​​Byrådsmedlem Gitte Hededam

Hr. Hans Erik Bonde Andersen

NKT Cables A/S GEO Peter Hem

Fr. Anette Hem

​​​​​​​Kammerherre, hofjægermester Anders Hvass

​​​​​​​Kammerherreinde Hvass

​​​​​​​Byrådsmedlem Lis Ingemann

Hr. Mohammed Sabeen Abdul Rahim

​​​​​​​Byrådsmedlem Helle Just Jensen

​​​​​​​ByrådsmedlemSteen Egede Jensen

​​​​​​​Direktør for Odsherred Teater Simon Vagn Jensen

Fr. Helle Arnskov Nielsen

Chef for Søværnets Skole (Gniben), Center for våben Anders Bech Jørgensen

Fr. Ann Christina Bregendahl Jørgensen

​​​​​​​Centerchef ved Odsherred Kommune Thure Jørgensen

Fr. Jessica Grant Jørgensen

​​​​​​​Byrådsmedlem Jesper Koch

Fr. Eva Kleiv

​​​​​​​Bestyrelsesformand for fonden Geopark Odsherred Michael Kristiansen

​​​​​​​Byrådsmedlem Vagn Ytte Larsen

Fr. Hanne Karina Larsen

​​​​​​​Direktør Gitte Løvgren

Hr. Børge Nielsen

Fhv. hoffourer Bent Lykke

Fr. Merete Buemann Lykke

​​​​​​​Byrådsmedlem Torben Møller

Fr. Gerda Bruun Larsen

​​​​​​​Byrådsmedlem Niels Nicolaisen

Fr. Jette Hoffmann Nicolaisen

​​​​​​​Direktør for Museum Vestsjælland Eskil Vagn Olsen

Hr. Sami Sassi

​​​​​​​Direktør for Fonden Geopark Odsherred Hans-Jørgen Olsen

Fr. Kirsten Markvardsen

​​​​​​​Byrådsmedlem Felex Pedersen

Fr. Lene Fylking Pedersen

​​​​​​​Kommunaldirektør Rie Langhoff Perry

Hr. Kevin Anthony Perry

​​​​​​​Byrådsmedlem Hanne Pigonska

Hr. Morten Parsow Petersen

Chef for Totalforsvarsregion Sjælland, oberst Eigil Schjønning

Fr. Anne Birgitte Schjønning

​​​​​​​Odden Sætter Sejl Mette Riis Schmidt

​​​​​​​Realdania Karen Skou

Hr. Søren Dupont

​​​​​​​Regionsrådsformand Jens Stenbæk

Fr. Annette Ohrt

​​​​​​​Rektor ved Odsherreds Gymnasium Marianne Munch Svendsen

Hr. Lars Søndergaard

H. Lundbeck A/S, Vice President for den kemiske produktion, Formand for DI Vestsjælland Steen Søgaard

Fr. Charlotte Falkenberg Søgaard

​​​​​​​Politidirektør Anne Barbara Sidenius Tønnes

Hr. John Amund Tønnes

​​​​​​​Formand for Erhvervsrådet Lars Vedsmand

Fr. Camilla Burke Vedsmand

​​​​​​​Byrådsmedlem Karina Vincentz

Hr. Allan Andersen

​​​​​​​Byrådsmedlem Erik Winther

Fr. Bodil Elisabeth Winther

​​​​​​​Byrådsmedlem Søren With

Fr. Airyn Melanie With

​​​​​​​Bestyrelsesformand for Poul Johansen Maskiner A/S Teddy Wivel

Fr. Grete Tue Wivel