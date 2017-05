Rådgiver kritiserer lang sagstid

a borgerrådgiveren startede sin undersøgelse, lå der i forvaltningen 25 sager til behandling, og sagsbehandlingstiden var overskredet i de 15 af sagerne, og på borgerrådgiverens spørgsmål til Center for Sundhed og omsorg, der i september 2015 overtog opgaven, lød meldingen, at det var en opgave: »..som kvalitetsmæssigt, styringsmæssigt og fagligt var så dårligt leveret, at det er katastrofalt. Plus et underskud på ca. 3,5 mio. kr.«

- Vi er blevet lovet, at det skulle være løst til efteråret, for generelt har det været et område, hvor det tager alt for lang tid, og det er uværdigt, at folk skal vente så længe på et svar, men vi har fået et løfte om forbedring, som vi stoler på, siger hun.