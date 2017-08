Se billedserie Carina Langholz ved en af to baner, som fjernstyrede lastbiler kan køre rundt på. Der mangler lidt før den er klar. Foto: Marianne Nielsen

RC Klub så godt som klar med banerne

Odsherred - 24. august 2017 kl. 16:50 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begynder for alvor at ligne noget på Veddingevej 19. Og det skal det også, for den 9. september inviterer R.C. Klub Vestsjælland interesserede indenfor i det renoverede husmandssted, der nu danner base for folk med hang til fjernstyrede lastbiler.

En tidligere værkstedsbygning er gennemrenoveret og tæt på at være klar til brug som klubhus, med toilet- og køkkenfaciliteter og borde, der giver mulighed for at reparere lidt på de fjernstyrede biler, der skal ræse rundt på banerne. I den tilstødende ladebygning er skidt og møg fjernet, en afskærmning sat op, så alt klubbens grej ikke forstyrrer og roder over det hele.

Klubbens kasserer, Carina Langholz viser rundt, mens et par flittige herrer arbejder i staldbygningen - det er her banerne er ved at blive bygget op.

Endnu mangler køkkenelementerne at blive sat op, og på toilettet mangler også lige den sidste finish, ligesom ladebygningerne tiltrækker edderkopperne.

- De skal lige fjernes, men de kommer jo hele tiden igen i sådanne bygninger, griner kasseren.

- Det foregår jo alt sammen på frivillig basis, så det er når folk har tid til det, vi arbejder her, forklarer hun.

Intentionen med at holde åbent hus er dels at vise banerne frem, men også at få nye medlemmer, der synes det er sjovt at bygge og køre med fjernstyrede biler.

- Fra klokken 9 kan man komme og prøve at køre, men der sker også mange andre ting, fortæller Carina Langholz.

Klubbens medlemmer mødes på Veddingevej om tirsdagen og hver anden lørdag for at dyrke deres passion.