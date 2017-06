Se billedserie Talsmand for protestgruppen, Michael Thorsen, talte til de mange fremmødte i megafon. Foto: Per Buurgaard Christensen

Protestmarch mod Lundbeck-udvidelse

Odsherred - 25. juni 2017 kl. 18:04 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På trods af, at der var tale om en protestmarch, så var stemningen hyggelig og omgængelig. Borgergruppen, som protesterer mod Odsherred Kommunes planer om at ændre lokalplanen, så medicinalvirksomheden Lundbeck i Lumsås, kan få dispensation til at udvide fabrikkens område og bygge højere, havde søndag indbudt til protesttur.

- Vi er 108 fremmødte. Landliggere og fastboende. som har det tilfælles, at vi bor i og elsker naturen ned mod Kattegat, siger talsmand Michael Thorsen i en megafon.

Høringsfristen skulle oprindeligt være udløbet i denne uge, men en teknisk fejl har betydet, at fristen for at gøre indsigelse mod planerne, er blevet forlænget frem til den 20. juli.

- Vi kæmper for demokratiet. Vi synes ikke politikerne i Odsherred har vist os respekt. Lundbeck har sagt, hvordan de gerne vil have det, og så kan naboerne bare ride træhesten imens, siger Michael Thorsen.

Samtlige byrådsmedlemmer har fået en invitation til turen rundt i Lumsås, men der er ingen politikere blandt de fremmødte.

- Det er jeg ked af, for et demokrati bliver klogere af dialogen, siger Michael Thorsen.

Nej, jeg deltog ikke. Jeg valgte at tilbringe dagen sammen med min familie, siger formand for miljø- og klimaudvalget, Morten Egeskov (V) til dagbladet Nordvestnyt.

Han kan godt forstå, hvis naboer til Lundbeck ikke er begejstrede over en udvidelse af Lundbeck.

- Men de mangler helt forståelsen for et behov for arbejdspladser i Odsherred. Jeg savner saglige argumenter fra protestgruppen. Intet er uden ulemper, men hvis jeg skal prioritere om vi skal bevare 200 arbejdspladser, eller en solnedgang bliver forstyrret, så ved jeg godt, hvad jeg prioriterer, siger Morten Egeskov.