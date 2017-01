Porschen var ikke hans egen

En kridhvid Porsche Cayenne fra 2008, stående i en indkørsel på Pilebakken i Veddinge Bakker, har fået flere til at gisne om, hvilken rolle den indtog i det makabre skuddrab i sidste weekend. Bilen stod i indkørslen til det gule murstenshus, hvor den afdøde ikke var registreret, men angiveligt har boet i et par måneder.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er efterforskningen nok i fuld gang, men behovet for at bruge offentligheden er stort set lig nul, og kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen, fra Midt- og Vestsjællands Politi, vil kun bekræfte, at bilen ikke er ejet af den afdøde, men at den har været stillet til hans rådighed. Han vil til gengæld ikke sige yderligere om bilen er blevet teknisk undersøgt eller om politiet har nogle spor at gå efter iøvrigt.