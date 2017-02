Sonny og Connie Klausen skal angiveligt snart i gang med deres sidste sæson på Sanddobberne Camping.

Populært bestyrerpar skal have andet arbejde

Odsherred - 25. februar 2017

Sonny og Connie Klausen har bestyret Sanddobberne Camping i snart 18 år, men som det ser ud nu, så slutter det til årsskiftet. Ikke frivilligt, men fordi Dansk Camping Union, DCU, ikke får lov at fortsætte forpagtningen af pladsen, og så er den eneste mulighed at opsige bestyrerne, der er pladsens eneste fuldtidsansatte. Det siger DCUs landsformand, Bjarne Jensen, til dagbladet Nordvestnyt.

Det slår dog ikke humøret i stykker hos Sonny Klausen, for han er overbevist om, at parret får mulighed for at fortsætte som bestyrere af en campingplads, men nok et andet sted end Sanddobberne.

Han siger samtidig, at parret er skuffede over Odshererd Kommunes ageren i sagen, og så spår han, at pladsen bliver en noget afpillet model af sig selv, når DCU rykker ud ved årsskiftet.

I hvert fald varsler han, at minigolfbanen rives ned, hoppepuderne og det meste af legepladsen fjernes mens også klatrevæggen ryger, for det er altsammen noget som DCU har bekostet, og han anslår, at en eventuel ny forpagter af pladsen skal regne med mindst at bruge 500.000 kroner på at genskabe aktiviteterne for børnene.

DCU rumler med tanker om at købe campingpladsen af Naturstyrelsen, men det giver dem ikke adgang til at drive pladsen, for Odsherred Kommune har en uopsigelig lejeaftale, uden betaling, til 2040.