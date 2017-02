I Nykøbing Falster har de en tandlægebus som støtter den kommunale tandklinik, og sådan en ønsker S. Foto: Felex Pedersen

Politisk slagsmål om børnenes tænder

Odsherred - 04. februar 2017 kl. 16:27 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere år har børne- og ungdomstandplejen i Odsherred Kommune været genstand for et politisk slagsmål. Et politisk flertal er mest stemt for at ændre den nuværende praksismodel, hvor 150 privatpraktiserende tandlæger tager sig af børnenes tænder, til en kommunal tandklinik.

Bakket op af rapporter, der viser, at det flere steder halter med kvaliteten, mens et mindretal vil beholde den nuværende model, men supplere den med et krav om, at hver enkelt tandlæge skal have et mindsteantal børn, før de kan få kommunalbetaling.

Efter flere års overvejelser er udvalget nu blevet præsenteret for beregninger over, hvad det vil koste at lave en kommunal tandpleje, og det kræver omkring 10 millioner kroner i anlægsinvesteringer.

Til Dagbladet Nordvestnyt, siger socialdemokraten Felex Petersen, at han holder fast i en kommunal model, og at han ønsker den garneret med en tandlægebus, mens Venstres Hanne Pigonska, slår fast, at der hverken er mening i eller penge til, at starte en kommunal klinik op.