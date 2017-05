Vig Svømmehal har været uden vand siden den 1.september sidste år, men nu vil to partier have det ændret. Foto: Mie Neel

Politikere kræver vand i bassinet

Der er intet vand i Vig Svømmehal, og sådan har det været i over otte måneder, fordi ansvaret for en utæthed i bassinet ikke er blevet placeret. Hidtil har Odsherred Kommunes advokat rådet politikerne til ikke selv at betale for opfyldning af bassinet, men nu er tålmodigheden sluppet op for to af byrådets seks partier.