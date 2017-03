Politiet undskylder til hundeejer

Politiet strammer nu op omkring sine procedurer ved fund af døde hunde og katte, efter at man i sidste uge undlod at tilkalde folk med scanningsudstyr, da en efterlyst hund blev fundet død ved færgelejet ved Mols-Linien på Odden.

Nordvestnyt skrev i denne uge historien om myndehunden Anubis, som blev fundet død efter at have været forsvundet siden i sommer, hvor hun var smuttet fra sin ejer Frank Engelbrecht. Da den døde hund og en kat blev fundet af ansatte ved Mols-Linien torsdag, kontaktede man Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet ønskede ikke at tage sig af sagen, men sagde til den ansatte ved Mols-Linien, at de bare kunne smide de to døde dyr i en af rederiets affaldscontainere.