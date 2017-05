Plan om nyt asfaltbal skudt til hjørne - sommerens gadefest aflyst

- Det er med stor ærgrelse, at vi må konstatere, at vi ikke kan rejse de nødvendige penge til at afholde asfaltballet til sommer. Vi håbede, at vi kunne tage en gammel tradition op og give den og byen nyt liv og gøre asfaltballet til en signatur-oplevelse i Nykøbing. Vi har søgt større og mindre beløb i diverse fonde men må konstatere, at de midler, vi har fået ind, ikke svarer til omkostningerne ved et asfaltbal. Derfor vælger vi at aflyse asfaltballet i år, da vi som forening ikke kan stå inde for en usikker økonomi så relativt kort tid, før det hele skulle løbe af stablen, siger Rasmus Friis Sørensen, formand for Nykøbing Sj. Handel og Erhverv.