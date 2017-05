Over en times afhøring uden den afhørte

Retten i Holbæk var onsdag igennem fem vidner i en ældre hackersag.

Odsherred - 11. maj 2017 kl. 08:14 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 2,5 år siden blev en dengang 19-årig mand, fra Odsherred, anholdt og siden tiltalt for ulovlig hacking af blandt andre DR, TV2, en bank, et mobilselskab samt for at have offentliggjort blandt andre en række prominente politikeres CPR numre.

Sagen har været længe undervejs, men ved onsdagens retsmøde, der er det fjerde i sagen, kom det frem, at det også er en sag med paradokser.

I en afhøringsrapport fra politiet står der, at Danmarks Radios IT-sikkerhedschef var blevet afhørt, telefonisk, i en time og 17 minutter, men det blev flere gange afvist af sikkerhedschefen, der slog fast, at han kun talte om DRs IT-sikkerhed, hvis han blev juridisk tvunget til det, og at han absolut ikke havde talt mere end 15 minutter med politimanden.

Det fik den tiltalte mands forsvarer, advokat Mads Kramme, til at undre sig over, hvad betjenten så havde lavet i den time og to minutter, som afhøringen måtte have taget efter at DR manden havde lagt røret på.

Også en oplysning om, at en ekspert fra Politiets Nationale Cyber Crime Center, havde bedt et mobilfirma om at afprøve et script som den tiltale havde udviklet, fik advokaten til at studse, og han lagde op til, at han ville kræve vidneforklaringen fra firmaets direktør slettet, fordi han ikke var gjort bekendt med det han kaldte et efterforskningsskridt uden forsvarerens vidende.

Mobildirektøren forklarede i retten, at de havde opdaget den tiltaltes »angreb« på deres IT-sikkerhed, da de fik en regning på over 24.000 kroner for 44.089 træk på CPR registret. Angiveligt en nem måde at skaffe adgang til mange tusinde menneskers personlige oplysninger.

Der falder først dom i sagen til juni.