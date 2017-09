Efter en kort samtale med sin forsvarer udbad den 51-årige sig 14 dages betængningstid med hensyn til om han modtager eller anker dommen. Foto: Hans Jørgen Johansen

Otte måneder for festival-vold

Odsherred - 04. september 2017 kl. 14:48 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

51-årig idømt otte måneders fængsel for vold med døden til følge på dette års Vig Festival. Også en voldsepisode på Soho spillede ind ved strafudmålingen. Mandagens dom i sagen mod en 51-årig mand fra Nordvestsjælland, satte et foreløbigt punktum for sagen om et hådgemæng på Vig Festival i år, der endte med et tragisk dødsfald.

- Vi har lagt vægt på, at vidnerne alle forklarer, at du slog afdøde (navn udeladt af redaktionen) og næsten alle siger, at det var med knyttet hånd, forklarede retspræsidenten Kinna Eidem, da hun og de to lægdommerere ved frokosttid mandag idømte den tiltalte otte måneders fængsel - heraf de seks måneder alene fordi den simple vold forårsagede vennens død.

Retspræsidenten pegede på, at også de lægelige oplysninger efterlod dommerne i tvivl om forløbet.

- Efter vores opfattelse finder vi det bevist, at du har givet ham slaget, så han afgik ved døden, fortsatte Kinna Eidem sin forklaring af strafudmålingen.

På grænsen til grænsen Foruden volden på Vig Festival, var den 51-årige også tiltalt for grov vold og trusler mod en dørmand en sen nattetime i april på diskotektet Soho i Holbæk. Også her vurderede dommer-trioen, at manden var skyldig.

Efter en kort samtale med sin forsvarer udbad den 51-årige sig 14 dages betængningstid.

Han blev løsladet efter retsmødet.

