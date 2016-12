Se billedserie Kommunedirektør Gitte Løvgren mener ikke der er problemer med ventelister til specialklasserne i kommunen. Foto: Mik.

Ordblind venter stadig på specialklasse

Odsherred - 27. december 2016 kl. 14:44 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en glædens dag for Jean Olskær fra Skippinge, da hun midt i december fik besked fra Odsherred Kommune om, at hendes ordblinde søn, efter års tovtrækkeri med kommunen, nu endelig er blevet tildelt en plads i sprogklassen på Sydskolen i Hørve. Nu viser det sig imidlertid, at drengen ikke kan begynde i den nye klasse før den 6. februar. Sønnen har siden børnehaveklassen gået i heldagsklassen i Hørve. Et undervisningstilbud, som Jean Olskær hele tiden har fastholdt, ikke var det optimale til hendes søn.

Hun har fra sprogklassen fået oplyst, at der er mere end en måneds ventetid, fordi man skal tage hensyn til de andre børn i klassen.

Kommunedirektør Gitte Løvgren erkender, at Jean Olskærs søn er visiteret til sprogklassen. Hun har ikke indsigt nok i sagen til at kunne vurdere, hvorfor der skal gå næsten to måneder, før drengen kan begynde i den nye klasse.

- Jeg er ikke vidende om, at vi skulle have en venteliste til vores specialklasser. Vi plejer at kunne løse det, siger Gitte Løvgren.

Torben Kjeldsen, som er afdelingsleder i pædagogisk, psykologisk rådgivning i Odsherred Kommune, mener dog ikke, der er grund til bekymring.

- Marcus skal starte 6. februar. Der vil være en indkøringsplan hvor Marcus besøger sin nye klasse et antal gange i perioden frem til start, forklarer han det i en mail til Nordvestnyt.

Jean olskær væbner sig derfor med tålmodighed.

- Det handler ikke om, at jeg er utilfreds med det nye tilbud min søn har fået. Jeg synes bare det er ærgerligt, at Marcus nu skal fortsætte i en klasse, som han er meget ked af, at være i. Især fordi Odsherred Kommune jo har erkendt, at det var en fejl, at have ham i heldagsklassen, siger Jean Olskær.