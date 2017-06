Se billedserie Ruwel bygningen stod næsten helt fin, før der blev øvet hærværk med graffiti på bygningen. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Opråb til forældre med uvorne børn

Odsherred - 21. juni 2017 kl. 15:22 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år er direktør Filip Dyvekær blevet skoset for ikke at ville rengøre Ruwel bygningen på Havnevej ved Nykøbing. Det er nu sket via en større rensning og sandblæsning af facaderne, men der skulle ikke gå længe, før arbejdet har vist sig næsten ligegyldigt.

For de hvidpolerede vægge er blevet overmalet med graffiti, og det irriterer Filip Dyvekær, som til Nordvestnyt, siger, at han havde ønsket et hegn om bygningen, hvilket Odsherred Kommune sagde nej til, men han vil nu sørge for at graffitien bliver fjernet, og så håber han, at hærværket kan være lidt af et opråb til forældrene til dem, der har lavet hærvæerket.

- Det er jo ikke gratis at købe de malerdåser, som skal bruges, så jeg håber, at der er nogle forældre, der nu vil holde bedre øje med, hvad deres børn går og laver, for det er super ærgerligt, at facaderne nu bliver ødelagt igen, og det er altså ikke mig, der har gjort det, siger han.