Det ser ud til at et politisk flertal har afværget konkurrence til Rema 1000 i Fårevejle Kirkeby. Foto: Peter Andersen

Oplyste aldrig om begrænsninger

Odsherred - 18. februar 2017 kl. 09:57 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gennem otte måneder har Odsherred Kommune og Kåre Dyvekær korresponderet om planerne for en 1.100 m2 stor Netto butik over for Rema 1000 i Fårevejle Kirkeby.

Til trods for, at Kåre Dyvekær flere gange sendte detaljerede arkitekttegninger på den foreslåede Nettobutik, så har ingen i kommunen problematiseret størrelsen på butikken, og derfor føler Filip Dyvekær, der sammen med sin søn Kåre Dyvekær står for projektet, ført bag lyset.

Til dagbladet Nordvetsnyt, siger han, at han i god tro og efter kommunens anbefalinger har opkøbt grunde for over seks millioner kroner, og hvis politikerne fastholder, at de hellere vil beskytte Asnæs Centret end give mulighed for en ny butik i Fårevejle, så vil han undersøge om han kan kræve erstatning i det han kalder en meget »mudret sag.«

På mandag skal byrådet holde temamøde med firmaet ICP, for at drøfte hvordan og hvorfor, de i deres nyeste rapport har slået fast, at der kun er basis for en butik på maksimalt 500 m2 i Fårevejle, når der i kommuneplanen er anvist 1.800 m2.