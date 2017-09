Området som åbenbart ikke kan styres

For da hun i 2014 blev ansat var det med et skudsmål som en stærk leder med solide kompetencer.

Og næstformanden for social- og forebyggelsesudvalget, Jørgen Revsbech (V), siger til dagbladet Nordvestnyt, at han har aftalt med direktionen, at det er dem, der udtaler sig om personsagen, men at han erkender, at han er ærgerlig og overrasket over situationen.

Særligt er han overrasket over, hvordan et større millionunderskud tilsyneladende har været holdt hemmeligt for politikerne.

For to år siden forklarede Arne Mikkelsen (SF), at der nok var underskud på ældreområdet, men at der ikke ville ske serviceforringelser eller besparelser, blot for at opleve, at borgmesteren få dage senere udsendte en pressemeddelelse om, at alle borgere med hjemmehjælp skulle revisiteres for at lande en nødvendig besparelse.

Men der har ikke, endnu, været udmeldinger om, at ældre eller socialområdet kan imødese besparelser på grund af det formodede underskud.