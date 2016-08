Lisbeth Fibæk, i midten med hunden, har nu overtaget Olgas Grill alene, og målet er at skabe liv på Gniben. Foto: Per Christensen

Olgas holder liv i Gniben

Olgas Grill blev egentlig købt for at hjælpe en syrisk familie, som Lisbeth Fibæk og hendes kæreste og svigermor havde fået som gode venner. Så gik venskabet i stumper og stykker, og nu har Lisbeth Fibæk så taget en beslutning.

Hun har købt kæreste og svigermor ud af grillen, selv overtaget den og til dagbladet Nordvestnyt, forklarer hun, at målet er at holde liv i grillen ved at holde åben hele vinteren, få flere varer på hylderne, sælge juletræer og på sigt også gerne supplere med en frisør, der kan komme nogle dage om ugen, for hun ønsker at holde fast i at holde Gnibens eneste forretning i live.