Olga har en kur mod det meste

Lisbeth Fibæk, der ejer Olgas Grill på Gniben, er glad for »det nye« Olga. Der er blevet bygget om, og rummene er blevet gjort lysere og hyggeligere. Derudover er eksempelvis elektriciteten blevet samlet i én tavle og nye arbejdsgange er blevet indlagt, så det ikke kun er blevet nemmere at være kunde her, men også ansat.

- Der kom et par ind og spurgte, om de måtte låne wc'et. Da de så vores nye »mormorstue«, sagde de: »Er det her et privat hjem? Det må I undskylde« - og så ved man jo, det er lykkedes at lave et hyggeligt lokale.