En af beboerne på asylcentret i Annebergparken var mandag i Retten i Holbæk, hvor han blev frifundet for en tiltale om at have udøvet vold.

Artiklen: Ok at slå igen efter angreb

Ok at slå igen efter angreb

Slagene var så hårde, at der kom brud på næsebenet, da en beboer fra asylcentret i Annebergparken, i Nykøbing, slog en anden beboer i forlængelse af et skænderi. Men det var straffrit.

Til dagbladet Nordvestnyt, forklarer byretsdommer, Svend Erik Hansen, at de to beboere hvde haft et større skænderi, der var endt i, at den ene beboer var kommet løbende mod den tiltalte, og at det var endt i, at