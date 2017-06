Ofelia åbner webshop

Lea Akselbo har haft et professionelt webfirma til at stå for opsætningen.

- Selv om vi havde det, så har der sandelig været nok at se til selv, men jeg har heldigvis Signe til at stå for den del med at lægge nye varer ind og i det hele taget hele tiden til at holde webbutikken opdateret.