Ørneungen som kom til verden i ørnereden i Ulkerup Skov i 2016. Foto: Jørgen Scheel. Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Ørnepar har mistet en unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ørnepar har mistet en unge

Odsherred - 13. juli 2017 kl. 08:13 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er både triste og gode nyheder fra ørnereden i Ulkerup Skov. Ørneparret havde i år ruget tre unger ud, men da man i denne uge kiggede forbi reden, var der triste nyheder.

- Desværre har vi nu konstateret, at den ene unge er død, fortæller overassistent i Naturstyrelsen, Palle Graubæk til dagbladet Nordvestnyt.

Sidste år havde parret kun en enkelt unge, så det er mest gode nyheder, at der i år ser ud til at være to unger, som inden for de næste par uger skal ud og prøve vingerne af, og lære at jage efter føde.

- Det har været en kold og våd forsommer. Ud fra de oplysninger jeg har fået fra andre steder, hvor havørnene yngler, så er der gået en del unger til, fortæller Palle Graubæk.

Ørnefamilien i Ulkerup lever i fred og ro. Derfor kender man heller ikke kønnet på de to nye fugleunger.

- Det er vigtigt, at ørnene og deres unger har ro. Deres redested er hemmeligt, og vi beskytter dem mod nysgerrige skovgæster. Det kan få fatale følger for fuglene, hvis de bliver stressede af for mange forstyrrelser, siger Palle Graubæk.

Han lover, at der til gengæld skulle være gode muligheder for at komme til at se ørneforældrene og snart også deres to unger ude ved fuglereservatet ved Hov Vig, hvor de jævnligt er på fisketur.

- Det havde været skægt, hvis alle tre unger havde overlevet. Lige nu er vi mest glade for de to, som lever, siger Palle Graubæk.