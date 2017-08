Øget lugtkontrol med medicinalvirksomhed

En klage over, at der den 19.juni skulle have været en acetonelignende lugt fra medicinalvirksomheden Lundbeck, i Lumsås, får miljøstyrelsen til at skærpe lugtesansen. Selvom styrelsen ikke foretager sig noget i forbindelse med den konkrete klage, så siger kontorchef, Yvonne Korup, fra miljøstyrelsen, til dagbladet Nordvestnyt, at styrelsen i forbindelse med sin fremtidige sagsbehandling og tilsyn vedrørende Lundbeck vil have fokus på lugt fra fabrikken.