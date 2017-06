Odsherred - spækket med strande

- Som andre er vi i hård konkurrence om, hvor gæsterne skal tage hen. Der er en opfattelse af, at strandene i Danmark er ens alle steder. Meget forenklet sagt, så er der en opfattelse, at der er en parkeringsplads, en skraldespand og en strand. Men vi kunne godt have nogle strande, der kunne lidt mere. Og det var tanken bag naturlegepladsen i Gudmindrup, som vi forsøger at udvikle til en særlig familievenlig strand, siger Hans-Jørgen Olsen, som ærgrer sig over, at det ikke kan lade sig gøre at etablere en naturlegeplads på Gudmindrup Lyng Strand. Fredningsnævnet og senere Kystdirektoratet stak nemlig en kæp i hjulet på politikernes ønske.