Odsherred jagter Realdania-millioner

Odsherred - 03. august 2017 kl. 14:20 Af Marianne Nielsen

Odsherred har førertrøjen på, når det kommer til at søge midler fra Realdanias Underværker-kampagne. I dag klokken 12 var der deadline for ansøgninger til Realdanias Underværk-kampagne, hvor foreninger og ildsjæle rundt om i Danmark kan søge del i puljen på 45 millioner kroner. Får projekterne mere end 200 likes, lander de på bedømmelsesudvalgets bord, som så udvælger de bedst egnede projekter at støtte. Ved fristens udløb havde seks projekter i Odsherred, et enkelt i Holbæk og ingen i Kalundborg lagt billet ind på at få del i midlerne.

Underværk-kampagnen tog sin begyndelse tilbage i 2014 og har siden støttet i omegnen af 80 projekter rundt om i landet. Størstedelen af de støttede underværker på den østlige side af Storebælt har dog adresse i Købehavnsområdet, bortset fra skatebanen i Jyderup, som fik penge sidste år.

For medlem af Odsherreds lokaldemokratiudvalg, Jørgen Revsbech (V), der selv er tovholder på ansøgningen fra Odden Aktivitetshus, tror at de seneste fem års Landsbymakeover i kommunen har givet ildsjælene mod på at søge penge til realiseringen af deres ideer.

- På folkemødet på Bornholm gik det pludselig op for mig, at de seneste fem års Landsbymakeover er noget der har fået folk til at vågne op, stå sammen og gøre noget sammen. Der er kommet en følelse af, at man altså godt kan gøre noget, uddyber lokalpolitikeren og lokal ildsjæl på Sjællands Odde.

Mens Odsherred jagter millionerne i Realdanias fondskasse, så er der øjensynligt ikke så stor fokus eller behov for støtte til projekter i Holbæk og Kalundborg. Her er det alene en ansøgning om tilskud på en million kroner til Mastebroen på Holbæk Havn, som Holbækfonden står bag etableringen af.