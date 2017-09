Odsherred holder fest for grøntsagerne

Fødevareproducenterne og aftagerne i Odsherred er inviteret til høstfest den 26. september uden et eneste gram kød på menuen. Invitationen kommer fra Odsherred Kommune, som ønsker at inspirere dem, der i det daglige har med fødevarer at gøre.

- Vi vil prøve at lave vegetarmad af vores grøntsager og vise, at det kan være delikat og smagfuldt, siger Annette Friis, erhvervskonsulent i Odsherred Kommune.

Med i køkkenet til at lave maden er kroejer i Kongsøre, Lonnie Frigaard, Anna Andersen fra Det Vilde Køkken i Klint, fem kokke fra de to kommunale køkkener og fire kokkeelever.

- Det her er også en måde at få dem, der laver mad til at kende hinanden på nogle andre måder ved at være sammen om det de selv går og arbejder med hver eneste dag og her kan være sammen med andre, der har samme passion, forklarer Annette Friis.