Odsherred Zoo Rescue åbner for dyreadoptioner

Odsherred - 07. februar 2017 kl. 15:05

I Odsherred Zoo Rescue er det nu muligt at støtte arbejdet med dyrene ved at adoptioner, hvor man hver måned støtter et dyr i parken med et fast beløb.

- Der har været mange, der har spurgt hvorfor man ikke kan adoptere dyrene, ligesom man kan i København. Men det er jo ikke så let at gøre det, for det skal jo integreres i hjemmesiden og andre systemer. Så da vi lavede ny hjemmeside, benyttede vi lejligheden til at lave et adoptionssystem, fortæller direktør i Odsherred Zoo Rescue, Joan Thygesen.

Den nye hjemmeside gik i luften for små 14 dage siden og allerede nu kan zoo-direktøren notere sig en god interesse for adoptionsmuligheden.

- Det har sørme været populært, skal jeg love for. Vi skriver lidt om, hvad pengene til de enkelte dyr går til. For eksempel medicin eller et nyt bur, og så vælger folk det dyr, de vil adoptere, og det er der faktisk mange der har gjort allerede, forklarer hun.