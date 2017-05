Se billedserie Alex Byrne (tv.) og Simon Vagn Jensen skal igen arbejde sammen om en forestilling. Foto: Mik

Odsherred Teater med i stort Europa-projekt

Odsherred - 06. maj 2017

Odsherred Teater er sammen med seks andre europæiske teatre fra seks lande udvalgt af EU's kulturprogram til at udvikle teater- og forsknings-projektet »I Will Be Everything ...«, som i tre år skal arbejde og turnere over hele Europa.

Projektet får 812.000 euro (godt seks mio. kr.) i støtte fra EU's kulturprogram og skal - på baggrund af skolebørns fortællinger og livshistorier - udvikle en turnerende forestilling og nye modeller for at agere som skuespiller, spille teater, inddrage skoler og publikum.

Forestillingen »I Will Be Everything ...« får urpremiere på Odsherred Teater i efteråret 2019.

- Det er så stort, at lille Odsherred Teater kan være med til at lave endnu et internationalt teaterprojeket. Om 14 dage, efter forestillinger i Capetown i Sydafrika, lægger vi vores »Pim And Theo« på hylden for en stund - efter at have spillet 150 forestillinger på fire år, siger Simon Vagn Jensen, leder af Odsherred Teater.

Ud over Odsherred Teater i Nykøbing består co-produktionsholdet af NIE, Cambridge, England, Theater Mummpitz, Nürnberg, Tyskland, Nordland Teater - Mo i Rana, Norge, Teatr Figur, Krakow, Polen, Theater am Ortweinplatz (TaO!), Graz, Østrig, og Sala Baratza Aretoa, Vitoria-Gasteiz, Spanien.

Projektet »I Will Be Everything ...« omfatter mindst 70 forestillinger med i alt 5000 publikummer i et nyt performance-udtryk, mindst 300 workshopper for over 3000 skolebørn, et virtuelt site der deler det materiale, som er udviklet, samt et online-system og arbejdsredskab der henvender sig til lærere og kultur-organisationer.