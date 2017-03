Odherred opsiger måske Blå flag-ordning

Blå flag-ordningen kan være på vej væk fra Odsherreds strande. Foto: Jens Christian Bachmann

Odsherred - 01. marts 2017 kl. 19:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommune kan være på vej ud af strand-kvalitetsordningen Blå flag.

Kultur- og folkeoplysningsudvalget skal på mødet den 8. marts diskutere et forslag fra administrationen om at opsige Blå flag-ordningen og selv udvikle en kvalitetsmærkning af strandene, der lever op til de høje standarder.

Nye oplysningskrav og skærpede retningslinjer for arealer under Blå Flag har fået administrationen til at rejse sagen i udvalget. Ansøgninger og administration er blevet meget tidskrævende og tungt. Flere kommuner har meldt sig ud af samme grund, lyder det i indstillingen.

Blå flag-ordningen koster årligt Odsherred Kommune 263.000 kr., oplyser Søren With, formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget.

- Administrationen vurderer, at ressourcerne kan bruges langt bedre og mere aktivt, hvis vi selv kvalitetssikrer vores strande. Det her er på ingen måde en spareøvelse. Pengene skal blive i systemet og bruges endnu bedre på at udvikle vores strande. Kommunen har altid stået for badevands-analyserne, og det vil vi fortsætte med efter de højeste standarder.

Søren With erkender, at Blå flag er et særligt brand.

- Det bliver en opgave for os politikere at sikre, at en ny ordning bliver mindst ligeså god som Blå flag. Og vi går efter, at den skal blive endnu bedre, siger Søren With.

I den nye ordning vil kommunen bruge badevandsflag fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Naturstyrelsen, eventuelt kombineret med et Unesco Geopark Odsherred-flag.