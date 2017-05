Se billedserie Maskinerne arbejder på højtryk i Højby. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt idrætsanlæg i Højby er er skrumpet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt idrætsanlæg i Højby er er skrumpet

Odsherred - 30. maj 2017 kl. 17:21 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Højby Idrætsforening ærgrer sig over, at byggeudvalget for den nye Højby-hal har vedtaget et rektangulært idrætsanlæg - trods aftale om et kvadratisk og større anlæg, hvor fodboldbanen kan drejes for at undgå nedslidning.

Det nye idrætsanlæg med fodboldbane er ved at blive etableret bag Plejecentret Solvognen i Højby. Det ærgrer idrætsforeningens næstformand René Hansen sig over, at arealet er skrumpet ind med 3.600 kvadratmeter i forhold til det oprindelige projekt.

- Det blev aftalt i byggeudvalgets projektforslag, som også blev godkendt af de store fonde, at idrætsanlægget skulle være kvadratisk og måle 120 gange 120 meter. Så er der plads til, at fodboldbanen kan drejes, så vi undgår nedslidning. Det har også fremgået af den økonomiske oversigt, som løbende er blevet gennemgået og godkendt af byggeudvalget. Men på byggeudvalgsmødet den 8. maj, hvor jeg som den eneste stemte imod, blev det så besluttet at etablere et idrætsanlæg på 80 gange 135 meter, oplyser René Hansen.

Byggeudvalget havde sat to millioner kr. af i budgettet til idrætsanlægget, men efter udbudsrunden kom prisen på »den mindre model« (80 gange 135. red.) til at lyde på 2,4 mio. kr., inklusiv flytning af lysmaster fra Stårupvej og rådgivning. Så byggeudvalget valgte at tilføre 400.000 kr.

- Formand for byggeudvalget, Søren With, har på kommunens vegne forlangt, at idrætsanlægget etableres med rullegræs, og det har givet en merudgift på 350.000 kr. - og dermed et mindre idrætsanlæg til os. Årsagen er, at kommunen har haft svært ved at få græsset til at gro på den nyetablerede bane ved Højby Skole. Men Højby Idrætsforening ville meget hellere have den oprindelige størrelse på 120 gange 120 meter og bruge almindeligt så-græs, siger næstformanden.

- Hvis man vil gå tilbage til den oprindelige størrelse idrætsanlæg (120 gange 120 meter. red.) og bruge så-græs i den sidste del vil det i alt koste 2,92 mio. kr. Vi har et byggeprojekt for den nye Højby-hal, hvor der er god luft i økonomien, og det vil være muligt at finde de ekstra penge, mener René Hansen.