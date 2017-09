Formanden for Grundejerforeningen Kanalhusene, Nina Pind, ser frem til, at havnen bliver bedret sikret mod stormflod. Her taler hun med Morten Egeskov (V). Foto: Peter Andersen

Nykøbing skal sikres imod stormflod

- Jeg er utrolig glad for at bo her. Men jeg vil vældig gerne have gjort noget ved vandet. 2. juledag sidste år gik det helt op til terrassen, siger Nina Pind, som er formand for Grundejerforeningen Kanalhusene.