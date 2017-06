Nye forpagtere af omstridt campingplads

Forpagtningen af den 5,6 hektar store campingplads, der ligger på et fredet areal ejet af Naturstyrelsen fik økonomiudvalgets ok i går, og dermed kan parret overtage stedet den 1. januar 2018, når den nuværende aftale om forpagtning med Dansk Camping Union (DCU) udløber.

Sanddobberne, der ligger neden for Bjergene ved Nekselø Bugt, er godkendt til 280 enheder, hvoraf syv er hytter og fem campingvogne er til udlejning. Det er fortsat planen, at pladsen skal være åben fra starten af marts til udgangen af oktober som hidtil, og kommunen er ved at undersøge muligheden for at etablere overnatningsplads til autocampere på parkeringsarealet foran campingpladsen, oplyser kommunen.