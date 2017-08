Den konservative Ulla-Margrethe Hansen (K) og repræsentanter fra Liberal Alliance, Alternativet, Nye Borgerlige og De Radikale foretrækker, at det er det nye byråd, som skal stå for en eventuel nye skolestruktur i Odsherred. Billedet er fra byrådsvalget i 2013. Foto: Mik

Ny skolestruktur? Hvem skal bestemme?

Odsherred - 15. august 2017 kl. 07:22 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skolestrukturen i Odsherred skal ses efter i sømmene. Men hvem har egentlig den opgave?

Det nuværende byråd sidder kun indtil den 31. december 2017, altså fem måneder endnu. Men alligevel er der lagt op til, at det skal være de nuværende byrådspolitikere i børne- og uddannelsesudvalget, der skal indlede denne proces.

På et møde i dag i udvalget har forvaltningen nemlig fremlagt et forslag om, at evalueringen skal foretages i efteråret og sendes i høring i november eller december. De afgående byrådspolitikere skal så i december - hvis man beslutter sig for at revidere skolestrukturen - sende et forslag til ny eller revideret skolestruktur i høring. Denne høring vil gå frem til februar 2018. Og så skal det nye byråd beslutte sig for, om der skal foretages ændringer i skolestrukturen med to hovedskoler.

Denne procesplan møder dog hovedrysten fra de fem partier, som i dag ikke er repræsenteret i byrådet: De Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Radikale Venstre. De fem partier peger i en fællesudtalelse på, at det nye byråd jo ikke får nogen indflydelse på strukturforslaget, der er sendt i høring i december.

De fem partier er derfor gået sammen om at anbefale, at evalueringen og høringssvarene hertil behandles af de nye byråd i januar. Man er også åbne overfor, at hele processen kan vente til et valg er overstået. Herefter kan det nye byråd så eventuelt beslutte at sende et strukturforslag i høring.

De fem partier ser ikke ens på skolestrukturen i Odsherred, men mener, at der er tale om en »meget uheldig» proces. Ulla-Margrethe Hansen (K) ønsker ikke at ændre på skolestrukturen.

- Men hvis der er et flertal for ændre på skolestrukturen, så bør det være det nye byråd, der skal stå for det, siger Ulla-Margrethe Hansen, som frygter, at den foreslåede model fra forvaltningen kan risikere at blive endnu flere høringsrunder.