Rikke Søegaard med det nye skilt, som begynder at dukke op rundt om i Odsherred. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Send til din ven. X Artiklen: Ny mægler med rødder i landbruget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny mægler med rødder i landbruget

Odsherred - 12. juni 2017 kl. 08:24 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherreds Landbo | Mægler er det nye navn på det hidtidige ejendomskontor i Odsherreds Landbo|Forening ved Nykøbing Sjælland. Bag navneskiftet ligger ansættelse af Rikke Søegaard, Asnæs, som ny daglig leder af Odsherreds Landbo|Mægler.

Men det er ikke kun nyt navn og ny ejendomsmægler - det er også en konsekvens af mange års praksis i Landboforeningen. Her har man »alle dage« bistået medlemmerne med råd og dåd både ved køb og salg af landbrugsejendomme og jordstykker, mens den egentlige mæglerdel, udbud af køb og salg, har været overladt til de etablerede ejendomsmæglerfirmaer i Odsherred. Men den del har man nu taget ind i huset - og det lovformelige grundlag er på plads, idet Rikke Søegaard er uddannet statsautoriseret ejendomsmægler.

Hun arbejdede i branchen i adskillige år inden hun kom til Dragsholm Sparekasse, hvor hun fortsatte i samme spor som både bankrådgiver og vurderingsansvarlig.

Rikke Søegaard mener, at det er et godt tidspunkt at få den nye forretning i gang på.

- Markedet har været udfordret i nogle år, men nu er der alle mulige tegn på, at handelen er kommet i gang igen. Vi ved også, at der er et stort generationsskifte på vej i vores landbrug inden for de næste fem år. Der har vi en klar berettigelse, fordi vi kan hjælpe sælgeren med at finde køberen, ligesom vi kan rådgive om, hvordan ejendommen gøres mest mulig attraktiv.

Rikke Søegaard forventer også at få travlt med at rådgive kunder, som er på udkig efter en bolig i Odsherred, hvor kunderne også har et behov for rådgivning til den økonomiske del og mødet med pengeinstituttet.

- Det er jo et skønt, attraktivt område. Og der kommer givet flere købere, der gerne vil overtage en ejendom på landet for at bruge den til beboelse. Også her er det essentielt at være inden i alle detaljer, eksempelvis ejendoms-beskatningsgrundlaget, når en ejendom skifter status fra at være en landbrugs- til at være en beboelsesejendom, fortæller Rikke Søegaard.

Hun kunne godt tænke sig, at man ad politisk vej får lempet skattebestemmelser, så overgangen fra landbrug til beboelsesejendom kan klares skattemæssigt billigere.