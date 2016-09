Thomas Nicolaisen har fundet fodbolden frem og udpeger det sted, hvor der inden længe skal anlægges ny fodboldbane på Ellingevej bag Plejecentret Solvognen. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ny kampbane på brakmarken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny kampbane på brakmarken

Odsherred - 15. september 2016 kl. 20:02 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snarligt anlæg af en ny kampbane til Højby Idrætsforenings fodboldafdeling er en vigtig del af fundamentet for byens nye idræts- og kulturcenter.

Den 19. september mødes repræsentanter fra Højby Idrætsforening, byggeudvalget for det nye Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter, Odsherred Kommune og BBP Arkitekter for at indlede den proces, der skal føre til projektering og udbud af den nye kampbane til Højby Idrætsforenings fodboldafdeling.

- Et enigt byggeudvalg har sagt ja til at gå i gang med projektet nu, siger formand for Samarbejdsudvalget, Thomas Nicolaisen, der sidder i byggeudvalget.

Fodboldbanen skal etableres på Ellingevej bag Plejecentret Solvognen. Flytningen af kampbanen fra Stårupvej blev besluttet som noget af det første i samarbejdsudvalgets arbejde med at samle foreningerne fra den gamle Højby-hal omkring flytning af det nye hal-projekt til Højby Skole.

- Højby Idrætsforening får den nye bane bag Solvognen som kompensation for banen på Stårupvej, siger Thomas Nicolaisen til dagbladet Nordvestnyt.

Det nye Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter kommer til at ligge 30-35 meter fra Højby Skole. Kampbanen har meget tidligt i idrætscenter-projektet haft særskilt, øremærket økonomi, så man er sikker på at kunne indfrie løftet, oplyser Thomas Nicolaisen.

- Etableringen af boldbanen nu er en meget vigtig del af Borren - Højby Idræts- og Kulturcenter. Hvis vi havde valgt at bygge på det sted, hvor den gamle hal lå, havde vi ikke fået de mange fondskroner. Omvendt mente fondene, at det var modigt og visionært at flytte hallen i det nye projekt, siger Thomas Nicolaisen.

- Et drømme-scenarie vil være, at der kan spilles kampe på den nye bane i efteråret 2017, siger Thomas Nicolaisen.